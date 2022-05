Ucraina ultime notizie. Russia pronta a riprendere colloqui con Ucraina (Di giovedì 19 maggio 2022) Italia preoccupata per la “crisi alimentare” innescata dalla guerra in Ucraina. Così il premier Draghi durante l’informativa al Senato, auspicando un rapido cessate il fuoco e la ripartenza dei negoziati. Tensione Berlino-Kiev sull’iter dell’Ucraina nella Ue. Mosca: 1.730 i soldati che si sono arresi alla Azovstal. Kiev: “Niente cessate il fuoco senza il ritiro dei russi”. Il presidente Usa Biden resiste alle pressanti richieste di Kiev di ottenere sistemi lancia razzi a lunga gittata. Ancora tensioni dopo che la Turchia ha bloccato la decisione sull’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. La Gdf congela 150 milioni di beni alla russa United Aircraft Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 19 maggio 2022) Italia preoccupata per la “crisi alimentare” innescata dalla guerra in. Così il premier Draghi durante l’informativa al Senato, auspicando un rapido cessate il fuoco e la ripartenza dei negoziati. Tensione Berlino-Kiev sull’iter dell’nella Ue. Mosca: 1.730 i soldati che si sono arresi alla Azovstal. Kiev: “Niente cessate il fuoco senza il ritiro dei russi”. Il presidente Usa Biden resiste alle pressanti richieste di Kiev di ottenere sistemi lancia razzi a lunga gittata. Ancora tensioni dopo che la Turchia ha bloccato la decisione sull’ingresso nella Nato di Svezia e Finlandia. La Gdf congela 150 milioni di beni alla russa United Aircraft

