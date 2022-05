Ucraina: “Impossibile cessate il fuoco senza ritiro totale Russia” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non ci offrite un cessate il fuoco. E’ Impossibile senza il totale ritiro delle forze russe”, ha scritto in un tweet il consigliere del Presidente ucraino Volodymir Zelensky, Mikhailo Podolyak. “L’Ucraina non è interessata a un nuovo ‘Minsk’ (il riferimento è agli accordi di pace sottoscritti nella capitale della BieloRussia nel 2014 e nel 2015 mai attuati, ndr) e alla ripresa della guerra nel giro di pochi altri anni”, ha aggiunto. “Fino a che la Russia non è disposta a liberare completamente i territori occupati, i nostri negoziatori sono le armi, le sanzioni e i soldi”, ha quindi sottolineato”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Non ci offrite unil. E’ildelle forze russe”, ha scritto in un tweet il consigliere del Presidente ucraino Volodymir Zelensky, Mikhailo Podolyak. “L’non è interessata a un nuovo ‘Minsk’ (il riferimento è agli accordi di pace sottoscritti nella capitale della Bielonel 2014 e nel 2015 mai attuati, ndr) e alla ripresa della guerra nel giro di pochi altri anni”, ha aggiunto. “Fino a che lanon è disposta a liberare completamente i territori occupati, i nostri negoziatori sono le armi, le sanzioni e i soldi”, ha quindi sottolineato”. L'articolo proviene da Italia Sera.

