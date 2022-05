Shevchenko incontra Zelensky | “La priorità è aiutare l’Ucraina”

Advertising

Agenzia_Ansa : Zelensky incontra Shevchenko: Ambasciatore ucraino nel mondo. L'ex attaccante: 'Adesso la priorità è aiutare il mio… - sole24ore : Zelensky incontra Shevchenko, l'abbraccio tra il Presidente e l'ex calciatore - Il Sole 24 ORE… - ybp4real : RT @Agenzia_Ansa: Zelensky incontra Shevchenko: Ambasciatore ucraino nel mondo. L'ex attaccante: 'Adesso la priorità è aiutare il mio paese… - Cagliari_1920 : Shevchenko incontra Zalensky: è diventato ambasciatore della raccolta fondi per il popolo ucraino #cagliaricalcio… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Zelensky incontra Shevchenko: Ambasciatore ucraino nel mondo. L'ex attaccante: 'Adesso la priorità è aiutare il mio paese… -

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha incontrato a Kiev Andriy, ex stella del Milan, per poi postare su Twitter una foto che li ritrae insieme. "Andriy ha guadagnato fiducia all'estero - ha scritto Zelensky - e ora ha una missione importante: ...AGI/Vista - Il Presidente Ucraino Zelensky ha incontrato l'ex calciatore, ecco un breve filmato dell'incontro. "Ora è molto importante essere una squadra forte. Una squadra chiamata "Ucraina", scrive Zelensky come didascalia del video. / Instagram ZelenskySono sicuro che ci riuscirà”, Ucraina, Shevchenko incontra Zelensky: “Farò di tutto per aiutare il mio paese”. by Sofia Cioli. Andriy Shevchenko - Foto Antonio Fraioli. Da Londra a Kiev per incontrare .../ Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Una squadra chiamata 'Ucraina', scrive Zelensky come didascalia del video. 'Ora è molto importante essere una squadra forte. Vista - Il ...