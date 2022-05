Roland Garros | che tabellone | Nadal sulla strada di Djokovic e Alcaraz

(Di giovedì 19 maggio 2022) Sorteggiati a Parigi i tabelloni della 92esima edizione del. Rafael, 13 volte vincitore del torneo e testa di serie numero 5 nonché in corsa per il Grande Slam dopo la vittoria all'...

Advertising

FiorinoLuca : Sul canale ufficiale YouTube del Roland Garros potete seguire live il sorteggio: - FiorinoLuca : Alle ore 19:00 c’è il sorteggio del Roland Garros ma vi vedo tranquilli. - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - PaulSim81878175 : @aiolocutio @jelly_jada Quello è il Roland Garros 2023 con Zeppieri e Cobolli dall'altra parte - _stopusingwords : RT @berrelovers: roland garros cancellato già e neanche è iniziato wow -

Sorteggiati a Parigi i tabelloni della 92esima edizione del. Rafael Nadal, 13 volte vincitore del torneo e testa di serie numero 5 nonché in corsa per il Grande Slam dopo la vittoria all'Open d'Australia, è finito nello stesso quarto di finale ...E' andato in scena quest'oggi il sorteggio del tabellone principale del2022. Il percorso per uomini e donne è stato definito e per quanto riguarda casa Italia, versione 'rosa', sono quattro le azzurre ai nastri di partenza: Camila Giorgi, Jasmine Paolini, ...Per Iga Swiatek, possibile ostacolo Samsonova al terzo turno. La cinese S. Zhang all'esordio per Camila Giorgi. In basso, teorico quarto Jabeur-Sakkari ...Da Djokovic e Nadal ad Alcaraz: M.Zverev pensa al Roland Garros “A Monte Carlo non ha giocato bene e ha perso all’esordio. Prima del torneo si era allenato con mio fratello Sascha e sembrava più lento ...