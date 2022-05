Palma d’onore per Forest Whitaker | Cannes mi ha cambiato la vita

Leggi su ilfogliettone

(Di giovedì 19 maggio 2022), 60anni, attore, produttore e regista americano, ha ricevuto lad'Oro onoraria alla cerimonia d'apertura del 75esimo Festival di. Vincitore dell'Oscar per "L'ultimo re di Scozia", interprete di film come "Ghost Dog", ha sfilato sul red carpet e in conferenza stampa, emozionato, ha raccontato di comegli abbiala. Nel 1988 proprio sulla Croisette venne premiato per il ruolo della leggenda del jazz Charlie Parker nel film "Bird" di Clint Eastwood. "Quando sono venuto asono stato riconosciuto come artista per la prima volta a livello internazionale. Per certi versi ha davverola miae la traiettoria della mia carriera, mi ha permesso di essere visto ...