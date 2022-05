Non tutti possono andare in tv a parlare di Ucraina, dice la vigilanza Rai (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - Un 'filtro' sulle presenze in tv, un 'audit' interno sul modello della Bbc, un organismo che 'valuti' gli ospiti e soprattutto svolga un'azione preventiva di garanzia per distinguere cosa è informazione e cosa non lo è. Nessun intento censorio ma solo l'obiettivo di avere un meccanismo che possa agire da freno alle ingerenze nei media di esponenti accademici o giornalisti a sostegno delle tesi di Mosca: nella guerra alle fake news portata avanti dal Copasir e dalla Commissione di vigilanza Rai si ragiona - secondo quanto si apprende - anche di questa proposta sul tavolo. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha dato il via libera all'indagine conoscitiva, sulla base delle precedenti audizioni dei vertici delle due Agenzie, dell'amministratore delegato della Rai e dell'Agcom. Prima di inviare un atto di indirizzo da sottoporre al Parlamento ... Leggi su agi (Di giovedì 19 maggio 2022) AGI - Un 'filtro' sulle presenze in tv, un 'audit' interno sul modello della Bbc, un organismo che 'valuti' gli ospiti e soprattutto svolga un'azione preventiva di garanzia per distinguere cosa è informazione e cosa non lo è. Nessun intento censorio ma solo l'obiettivo di avere un meccanismo che possa agire da freno alle ingerenze nei media di esponenti accademici o giornalisti a sostegno delle tesi di Mosca: nella guerra alle fake news portata avanti dal Copasir e dalla Commissione diRai si ragiona - secondo quanto si apprende - anche di questa proposta sul tavolo. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha dato il via libera all'indagine conoscitiva, sulla base delle precedenti audizioni dei vertici delle due Agenzie, dell'amministratore delegato della Rai e dell'Agcom. Prima di inviare un atto di indirizzo da sottoporre al Parlamento ...

