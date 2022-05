"Non soltanto questo esercito". Taiwan, perché questa donna può far scoppiare la guerra mondiale (con una frase) (Di giovedì 19 maggio 2022) È un Occidente in senso molto lato, questo che si sta preparando al peggio serrando le fila. Il fatto però è che non c'è solo la Russia che ha attaccato l'Ucraina, e che minaccia Finlandia e Svezia perché hanno risposto col chiedere una adesione alla Nato. C'è pure la Cina: che a sua volta minaccia di attaccare Taiwan, che continua a mandare i suoi caccia nel cielo dell'isola con fare intimidatorio, che dal 2012 rosicchia mare ai vicini col costruire isole artificiali, che ha di fatto sospeso le libertà e autonomie di Hong Kong, e che ha contagiato il mondo col Covid. E c'è la Corea del Nord, il cui leader Kim Jong-un ha continuato senza sosta a testare missili, e ha detto che Putin gli ha dato l'esempio di come risolvere il nodo Corea del Sud. E poi l'Iran, che intanto attizza la crescente tensione in Israele. E i "clienti" minori di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) È un Occidente in senso molto lato,che si sta preparando al peggio serrando le fila. Il fatto però è che non c'è solo la Russia che ha attaccato l'Ucraina, e che minaccia Finlandia e Sveziahanno risposto col chiedere una adesione alla Nato. C'è pure la Cina: che a sua volta minaccia di attaccare, che continua a mandare i suoi caccia nel cielo dell'isola con fare intimidatorio, che dal 2012 rosicchia mare ai vicini col costruire isole artificiali, che ha di fatto sospeso le libertà e autonomie di Hong Kong, e che ha contagiato il mondo col Covid. E c'è la Corea del Nord, il cui leader Kim Jong-un ha continuato senza sosta a testare missili, e ha detto che Putin gli ha dato l'esempio di come risolvere il nodo Corea del Sud. E poi l'Iran, che intanto attizza la crescente tensione in Israele. E i "clienti" minori di ...

Advertising

_Morik92_ : Il 17 non è soltanto il minuto in cui è uscito dal campo tra gli applausi, ma è soprattutto il numero di anni trasc… - teatrolafenice : ? «Il viaggio non soltanto allarga la mente: le dà forma» (Bruce Chatwin). Buongiorno, amici! #13maggio - MarcoMoriniTW : Faremo due listening party di #HarrysHouse a Napoli, non più uno soltanto ?? State partecipando in tantissimi e non… - WooyoXGeorgia : @HJOONGINO sono 22 twt ma non importa a me interessa soltanto esprimere quanto io lo amo infinitamente ???? - 9Roby11 : RT @SpecialeEmilio: @camiziani Fra l’altro sembra che Italia Viva aveva soltanto un voto quindi sono stati gli stessi grillini che non hann… -

Kiefer: la guerra invisibile dell'arte (Kiefer: "l'arte non smette di oscillare tra perdita e rinascita"). Da questa luminosa apocalisse ... Ne rimangono soltanto sul soffitto dorato e sulla sommità delle pareti, dove la fila ininterrotta ... Chi è che vincerà la guerra Di veramente grande e impressionante, in Russia, c'è soltanto la boria. Essa continua a gonfiarsi ... E se si arrivasse alla guerra atomica non rimarrebbe comunque pietra su pietra. Inoltre i missili ... Cointelegraph Italia Idrissa Gueye (Psg) si rifiuta di giocare con la maglia col simbolo arcobaleno: tensione in Senegal Il giocatore senegalese era assente nella partita contro il Montpellier. Interrogato dalla Federazione. Ma il caso porta ad aggressioni contro la comunità Lgbt nel Paese africano dove l’omosessualità ... (Kiefer: "l'artesmette di oscillare tra perdita e rinascita"). Da questa luminosa apocalisse ... Ne rimangonosul soffitto dorato e sulla sommità delle pareti, dove la fila ininterrotta ...Di veramente grande e impressionante, in Russia, c'èla boria. Essa continua a gonfiarsi ... E se si arrivasse alla guerra atomicarimarrebbe comunque pietra su pietra. Inoltre i missili ... Non soltanto derivati: BitMEX lancia il suo exchange spot Il giocatore senegalese era assente nella partita contro il Montpellier. Interrogato dalla Federazione. Ma il caso porta ad aggressioni contro la comunità Lgbt nel Paese africano dove l’omosessualità ...