L’Inter cambia pelle: le prime immagini della divisa Home 2022/2023 | FOTO (Di giovedì 19 maggio 2022) Tra presente e futuro, sono giorni molto importanti in casa Inter. La squadra di Simone Inzaghi è concentrata in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie A, l’obiettivo è quello di mettere pressione fino alla fine al Milan per il primo posto. La stagione dei nerazzurri è stata nel complesso positiva, negli ultimi mesi la rosa è stata rivoluzionata in seguito alle cessioni pesanti, in più è arrivato un nuovo allenatore. Il sito Footy Headlines ha svelato le prime immagini ufficiali della nuova maglia delL’Inter. E’ stato confermato il ritorno alle classiche strisce nerazzurre dopo un anno “sperimentale”. I colori sono più vivi e il nuovo sponsor digitalbits è presente sulla parte frontale della divisa da gioco. Il logo Nike è in bianco, dall’altra parte lo stemma ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Tra presente e futuro, sono giorni molto importanti in casa Inter. La squadra di Simone Inzaghi è concentrata in vista dell’ultima giornata del campionato di Serie A, l’obiettivo è quello di mettere pressione fino alla fine al Milan per il primo posto. La stagione dei nerazzurri è stata nel complesso positiva, negli ultimi mesi la rosa è stata rivoluzionata in seguito alle cessioni pesanti, in più è arrivato un nuovo allenatore. Il sito Footy Headlines ha svelato leufficialinuova maglia del. E’ stato confermato il ritorno alle classiche strisce nerazzurre dopo un anno “sperimentale”. I colori sono più vivi e il nuovo sponsor digitalbits è presente sulla parte frontaleda gioco. Il logo Nike è in bianco, dall’altra parte lo stemma ...

