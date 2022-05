Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 13 Ranocchia, 18 Gosens, 19 Correa, 22 Vida… - sportli26181512 : Inter, Gosens: 'San Siro mette i brividi. Il gol nel derby da pelle d'oca, un orgoglio. Lì ho capito cosa vuol dire… - cmdotcom : #Inter, #Gosens: '#SanSiro mette i brividi. Il gol nel #derby da pelle d'oca, un orgoglio. Lì ho capito cosa vuol d… - AleDino3 : @stevevicrn La questione perisic, analizzando ora l'acquisto di gosens, forse era chiara da mesi, ossia che lascerà… - sneak4ndstyle : @AlessioVolpeFox @it_inter Se va via perisic gosens diventa il titolare assolutamente -

Inter-News.it

... ma l'non perde tutte le speranze di trattenerlo anche se oggi sono residue. L'offerta resta ...a cautelarsi sul mercato ben sapendo che a gennaio è arrivato un ottimo quinto come Robin. ...Per questo i nerazzurri hanno speso per, non c'è mai stata una vera trattativa fra l'e Perisic tant'è vero che il croato l'ha detto a chiare lettere. Il giocatore, d'altra parte, sa ... Gosens dimenticato come investimento ma soprattutto potenziale in casa Inter Nel suo spazio su 11Freunde Robin Gosens è tornato a parlare di questa stagione e del passaggio all'Inter. PELLE D'OCA ALLO STADIO - "Penso che ogni tifoso di calcio conosca quel momento di pelle ...Inter, nonostante la partita contro la Sampdoria di domenica sia contornata da un ‘rumoroso’ silenzio, ad Appiano Gentile c’è la massima concentrazione.