Fiumicino, al via i lavori per la risistemazione delle strade bianche rurali (Di giovedì 19 maggio 2022) Fiumicino – Al via da oggi i lavori per la risistemazione delle strade bianche rurali, dislocate nelle zone agricole e sotto vincolo ambientale nel nostro vasto territorio. “Sono circa 10 chilometri di strade – afferma l’assessore ai lavori Pubblici del Comune di Fiumicino, Angelo Caroccia – che, dopo le invernate, vengono in buona parte risistemate dando modo ai cittadini che vi abitano e ai frequentatori di transitare il più agevolmente possibile. Inoltre si è già conclusa la gara per l’affidamento dei lavori di sistemazione con materiale eco compatibile Durex solido e duraturo negli anni di un tratto di circa 1 km di via Di Campo Salino”. “Inoltre proseguono i lavori su molteplici ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022)– Al via da oggi iper la, dislocate nelle zone agricole e sotto vincolo ambientale nel nostro vasto territorio. “Sono circa 10 chilometri di– afferma l’assessore aiPubblici del Comune di, Angelo Caroccia – che, dopo le invernate, vengono in buona parte risistemate dando modo ai cittadini che vi abitano e ai frequentatori di transitare il più agevolmente possibile. Inoltre si è già conclusa la gara per l’affidamento deidi sistemazione con materiale eco compatibile Durex solido e duraturo negli anni di un tratto di circa 1 km di via Di Campo Salino”. “Inoltre proseguono isu molteplici ...

FabioPaternost1 : @canaledieci Fate un servizio sulla viabilità via del Mare direzione Roma, via ostiense direzione Toma e via della… - romamobilita : #viabilità, traffico intenso sull'ultimo tratto della Roma-Fiumicino da Via della Magliana Vecchia in direzione di via Laurentina - VAIstradeanas : 02:17 #A90 Traffico da Svincolo 28: Ss8 Via Del Mare-V.Ostiense a Svincolo 30: Autostrada Roma-Fiumicino.Velocità:10Km/h - lorenzo10469500 : Incidente sulla Roma Fiumicino, carambola tra tre auto e una moto: morto un uomo - RomaToday - ilfaroonline : Fiumicino, tragedia sfiorata in via del Faro: bimba di 2 anni travolta da un’auto -