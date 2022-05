Don Matteo 13 | Nona Puntata | Greta In Gravi Condizioni!

Leggi su uominiedonnenews

(Di giovedì 19 maggio 2022) Don13,: la salute dipeggiora improvvisamente e Federico è distrutto. Il ragazzo, però, decide di impegnarsi per dare una nuova possibilità di vita a… Don13 sta arrivando al finale di stagione. Nel corso della, che è in realtà la penultima, al centro dell’attenzione ci saràche si troverà incondizioni. Ad essere molto preoccupato per la sua vita sarà soprattutto Federico, il quale apparirà disperato non sapendo se la sua amata possa salvarsi oppure no. Ma prima di vedere cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro. Don13: dove eravamo rimasti? Caterina viene accusata di omicidio. Un fatto di cronaca della sua ...