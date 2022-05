Di Giorgi (PD): “Soddisfazione per riforma ITS, grandi potenzialità” (Di giovedì 19 maggio 2022) "L'approvazione in commissione Istruzione e Cultura del Senato della legge sugli ITS Academy è una notizia che ci dà grande Soddisfazione. È una legge sulla quale abbiamo lavorato molto, sia in commissione Cultura della Camera, che come Gruppo Pd, perché la riteniamo fondamentale nel progetto di riforma della scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 19 maggio 2022) "L'approvazione in commissione Istruzione e Cultura del Senato della legge sugli ITS Academy è una notizia che ci dà grande. È una legge sulla quale abbiamo lavorato molto, sia in commissione Cultura della Camera, che come Gruppo Pd, perché la riteniamo fondamentale nel progetto didella scuola". L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Di Giorgi (PD): “Soddisfazione per riforma ITS, grandi potenzialità” - Agenparl : Pnrr: Di Giorgi (Pd), soddisfazione per riforma ITS, grandi potenzialità) - -