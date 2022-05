Cosenza | 16enne insultato e picchiato dallo zio perché omosessuale | “Ora muori a casa Non vogliamo gay in famiglia”

silvymu : RT @ZanAlessandro: Cosenza, 17 maggio, giornata contro omotransfobia. Un 16enne esce con un nastro arcobaleno allo zaino. Lo zio lo interce… - Giopigli : RT @ZanAlessandro: Cosenza, 17 maggio, giornata contro omotransfobia. Un 16enne esce con un nastro arcobaleno allo zaino. Lo zio lo interce… - matildesjt : RT @ZanAlessandro: Cosenza, 17 maggio, giornata contro omotransfobia. Un 16enne esce con un nastro arcobaleno allo zaino. Lo zio lo interce… - FlorapiaG : RT @ZanAlessandro: Cosenza, 17 maggio, giornata contro omotransfobia. Un 16enne esce con un nastro arcobaleno allo zaino. Lo zio lo interce… - mariobalz : RT @ZanAlessandro: Cosenza, 17 maggio, giornata contro omotransfobia. Un 16enne esce con un nastro arcobaleno allo zaino. Lo zio lo interce… -

Dopo l'aggressione, il ragazzo sarebbe stato accompagnato a casa dallo stesso zio, che gli avrebbe detto: 'Ora muori a ......questo un uomo ha mandato in ospedale il nipote, che ha riportato la frattura di quattro costole , oltre al setto nasale deviato e varie lesioni. L'orrore è avvenuto in provincia di...Lo zio lo carica in macchina, lo porta a casa e: 'Ora muori in casa' 'Non voglio andare via da casa perché con mamma sto bene, è solo papà il violento. Non contento lo zio chiama altri tre uomini (mas ...