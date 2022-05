“CI PRENDERANNO PER DRAG QUEEN”: SANDRA MILO E QUELLE BRAVE RAGAZZE DI SKY (Di giovedì 19 maggio 2022) «Ci pensavo stanotte: in tre facciamo 248 anni. Orietta, che è la più giovane, di anni ne ha 78». Mara Maionchi è scatenata. Le altre due, Orietta che è poi la Berti nazionale e SANDRA MILO, non sono da meno. Diverse che di più non si potrebbe, sono insieme nel reality QUELLE BRAVE RAGAZZE, che dal 19 maggio per 6 settimane prende il posto di Pechino Express su Sky Uno (e in streaming su NOW e on demand): un altro show on the road ma senza stress, seppure con qualche missione che si intuisce non sempre facile, e in località alla portata di tutti: la Spagna da Madrid a Siviglia, Granada, Valencia. La produzione è di Blu Yazmine, ovvero Ilaria dalla Tana, Antonella D’Errico, executive vice president programming Sky Italia che ha subito colto la novità e l’allegria del progetto. E così eccole, tre donne ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 19 maggio 2022) «Ci pensavo stanotte: in tre facciamo 248 anni. Orietta, che è la più giovane, di anni ne ha 78». Mara Maionchi è scatenata. Le altre due, Orietta che è poi la Berti nazionale e, non sono da meno. Diverse che di più non si potrebbe, sono insieme nel reality, che dal 19 maggio per 6 settimane prende il posto di Pechino Express su Sky Uno (e in streaming su NOW e on demand): un altro show on the road ma senza stress, seppure con qualche missione che si intuisce non sempre facile, e in località alla portata di tutti: la Spagna da Madrid a Siviglia, Granada, Valencia. La produzione è di Blu Yazmine, ovvero Ilaria dalla Tana, Antonella D’Errico, executive vice president programming Sky Italia che ha subito colto la novità e l’allegria del progetto. E così eccole, tre donne ...

Advertising

bubinoblog : 'CI PRENDERANNO PER DRAG QUEEN': SANDRA MILO E QUELLE BRAVE RAGAZZE DI SKY - mariello1982 : @AleGuerani Lo so ma tu studi, leggi, ascolti, ti informi. E nonostante in non condivida tutto quello che twitti lo… - BonoraGabriella : RT @Guido07261: @TeresaBellanova “L’avvocato Conte” che sarebbe, un modo di sfotterlo per il suo lavoro fuori dalla politica? Magari l’avvo… - daolopybala10 : Quando gli interisti ci prenderanno per il culo rinfacciandoci i vari video 'Paulo non all'Inter' ecc ecc, non dite… - MiglioMarino : RT @Guido07261: @TeresaBellanova “L’avvocato Conte” che sarebbe, un modo di sfotterlo per il suo lavoro fuori dalla politica? Magari l’avvo… -

Elton John, Bocelli e Sam Ryder Eurovision : le sorprese per la regina E senza troppa deferenza per la pageantry delle celebrazioni che ammanterà il lungo weekend ... 1.500 ufficiali dell'esercizio e 250 cavalli che prenderanno parte alla grande sfilata della bandiera che ... Workcamps 2022, l'anno della ripartenza (19/05/2022) ...diverse anche le proposte per gli adolescenti tra i 14 e i 17 anni, come quella di Cona (Ferrara) dove i volontari alloggeranno a Casa Ibo e faranno attività educative con i bambini e si prenderanno ... La Legge per Tutti Omar Sy, il mio lavoro tra Lupin e la memoria (ANSA) - CANNES, 19 MAG - Omar Sy è un gigante nero e buono, per strada lo acclamano, in sala ritmano gli applausi al suo nome. E' un incredibile esempio di come le cose possono prendere strade giuste ... Auto su asilo: freno a mano Passat è elettronico È elettronico il freno a mano della Passat, anno 2010, lasciata incustodita con a bordo il figlio di 12 anni da una 38enne di origini bulgare nell'asilo di Pile, frazione del comune dell'Aquila, scesa ... E senza troppa deferenzala pageantry delle celebrazioni che ammanterà il lungo weekend ... 1.500 ufficiali dell'esercizio e 250 cavalli cheparte alla grande sfilata della bandiera che ......diverse anche le propostegli adolescenti tra i 14 e i 17 anni, come quella di Cona (Ferrara) dove i volontari alloggeranno a Casa Ibo e faranno attività educative con i bambini e si... Ecco il nome di chi prenderà il posto di Putin (ANSA) - CANNES, 19 MAG - Omar Sy è un gigante nero e buono, per strada lo acclamano, in sala ritmano gli applausi al suo nome. E' un incredibile esempio di come le cose possono prendere strade giuste ...È elettronico il freno a mano della Passat, anno 2010, lasciata incustodita con a bordo il figlio di 12 anni da una 38enne di origini bulgare nell'asilo di Pile, frazione del comune dell'Aquila, scesa ...