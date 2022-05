Allegri cacciato dalla Juventus? Ha già trovato un’altra squadra (Di giovedì 19 maggio 2022) Clamorosa indiscrezione intorno all’ambiente Juventus; sembra, infatti, che Allegri possa essere esonerato prima della prossima stagione. Una stagione che non ha rispettato le aspettative; la Juventus non è mai stata in corsa per lo scudetto, è uscita dalla Champions agli ottavi di finale e ha perso le due finali giocate, entrambe contro l’Inter. Tra i principali artefici di quanto successo, i tifosi bianconero ritengono principalmente colpevole Allegri; il tecnico, tornato la scorsa estate dopo due anni di pausa, ha firmato un contratto importante ma non è stato capace di far fare alla squadra ciò che ci si aspettava. LaPresseDalle ultime indiscrezioni sembra che la stagione della Juventus non sia piaciuta troppo alla dirigenza e, nonostante il contratto firmato, non ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 19 maggio 2022) Clamorosa indiscrezione intorno all’ambiente; sembra, infatti, chepossa essere esonerato prima della prossima stagione. Una stagione che non ha rispettato le aspettative; lanon è mai stata in corsa per lo scudetto, è uscitaChampions agli ottavi di finale e ha perso le due finali giocate, entrambe contro l’Inter. Tra i principali artefici di quanto successo, i tifosi bianconero ritengono principalmente colpevole; il tecnico, tornato la scorsa estate dopo due anni di pausa, ha firmato un contratto importante ma non è stato capace di far fare allaciò che ci si aspettava. LaPresseDalle ultime indiscrezioni sembra che la stagione dellanon sia piaciuta troppo alla dirigenza e, nonostante il contratto firmato, non ...

rossbova : @1897j Allegri ha paura di essere cacciato o andarsene da perdente. - Michelefanesi : Dopo le lacrime è tempo di tornare razionali. #Dybala NON è stato cacciato, la #Juventus e #Allegri hanno deciso di… - JMCLuigi : Ripensando alle mie poche esperienze su FM, se avessi fatto una stagione come quella di Allegri con la Juve probabi… - paolooo777 : @leonida43725055 @Skysurfer72 @melgae2013 I servi secondo lui sarebbero quelli di sky che non criticano allegri ma… - DanielaV947 : Io credo che Agnelli con le sue ripicche capricciose stia logorando la Juve da quando ha cacciato Conte,quando ha r… -