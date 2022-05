A gamba tesa, ministro Esteri siriano attacca tutti: dagli Usa alla Ue, passando per Turchia e Israele (Di giovedì 19 maggio 2022) Damasco, 20 mag – “Le priorità della politica siriana sono ferme in termini di rifiuto dell’interferenza nei suoi affari interni, sostegno alla causa palestinese e lavoro per liberare le terre arabe occupate”, è quanto ha affermato il ministro degli Esteri siriano Fayssal Mikdad ai microfoni dell’agenzia di stampa Sana. “A causa dell’adesione della Siria a queste posizioni e per la sua posizione strategica e la sua grande influenza nella regione, l’obiettivo principale dei paesi ostili è stato quello di influenzare la politica siriana e distoglierla dal suo approccio, ma quando tutti i loro metodi hanno fallito, hanno fatto ricorso al terrorismo, che hanno sostenuto e finanziato con miliardi di dollari”, ha aggiunto ieri sera Mikdad in un’intervista all’emittente al-Sourya. Mikdad ha accusato un piano ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) Damasco, 20 mag – “Le priorità della politica siriana sono ferme in termini di rifiuto dell’interferenza nei suoi affari interni, sostegnocausa palestinese e lavoro per liberare le terre arabe occupate”, è quanto ha affermato ildegliFayssal Mikdad ai microfoni dell’agenzia di stampa Sana. “A causa dell’adesione della Siria a queste posizioni e per la sua posizione strategica e la sua grande influenza nella regione, l’obiettivo principale dei paesi ostili è stato quello di influenzare la politica siriana e distoglierla dal suo approccio, ma quandoi loro metodi hanno fallito, hanno fatto ricorso al terrorismo, che hanno sostenuto e finanziato con miliardi di dollari”, ha aggiunto ieri sera Mikdad in un’intervista all’emittente al-Sourya. Mikdad ha accusato un piano ...

