Ucraina, Human right watch: "Torture, rapimenti ed esecuzioni sommarie da parte dei russi a Kiev e Chernihiv. Evidenti crimini di guerra"

Torture, rapimenti, esecuzioni sommarie e violenze contro i civili in Ucraina. Lo denuncia l'organizzazione Human right watch, che nel suo rapporto diffuso oggi pala di gravi abusi e crimini di guerra di cui si sono macchiate le forze militari russe, durante l'occupazione delle regioni di Kiev e Chernihiv, da fine febbraio a marzo "Le numerose atrocità commesse dalle forze russe che occupano parti dell'Ucraina nord-orientale all'inizio della guerra sono ripugnanti, illegali e crudeli", ha affermato Giorgi Gogia, direttore associato per l'Europa e l'Asia centrale di Human rights watch.

