Terremoti: scossa di magnitudo 3.7 vicino Campobasso (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un terremoto di magnitudo 3.7 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di Campobasso. Il sisma è avvenuto all'1:49 ad una profondità di 22 chilometri. Il ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 18 maggio 2022) Un terremoto di3.7 è stato registrato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia in provincia di. Il sisma è avvenuto all'1:49 ad una profondità di 22 chilometri. Il ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Campobasso - AlessandraDolo2 : RT @Agenzia_Ansa: Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Campobasso - Raffael82583303 : RT @Agenzia_Ansa: Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Campobasso - FrancaLorenzut1 : RT @Agenzia_Ansa: Terremoto di magnitudo 3.7 in provincia di Campobasso - emanugi07 : Terremoti: scossa di magnitudo 3.7 vicino Campobasso | -