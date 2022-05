Spoiler Uomini e Donne puntata 18 maggio: Veronica sotto accusa, Luca crea scompiglio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Gli Spoiler della puntata di oggi, mercoledì 18 maggio, di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare del dibattito tra Veronica e Andrea. Il ragazzo non ha apprezzato il fatto che la tronista abbia baciato sia lui sia Matteo, pertanto, l’attaccherà pesantemente. In merito a Luca, invece, il ragazzo è uscito sia con L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di mercoledì 18 maggio 2022) Glidelladi oggi, mercoledì 18, dirivelano che si continuerà a parlare del dibattito trae Andrea. Il ragazzo non ha apprezzato il fatto che la tronista abbia baciato sia lui sia Matteo, pertanto, l’attaccherà pesantemente. In merito a, invece, il ragazzo è uscito sia con L'articolo proviene da KontroKultura.

Advertising

infoitcultura : Spoiler Uomini e Donne lunedì 16 maggio: batosta per Gemma, tronisti assenti - infoitcultura : Uomini e Donne spoiler 17 maggio: Marco assente, Luca confuso - zazoomblog : Uomini e Donne spoiler 17 maggio: Marco assente Luca confuso - #Uomini #Donne #spoiler #maggio: - zazoomblog : Spoiler Uomini e Donne lunedì 16 maggio: batosta per Gemma tronisti assenti - #Spoiler #Uomini #Donne #lunedì - lanvtsov : spoiler row _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ “l'amore non è noto per rendere gli uomini ragionevoli. penso che questa sia u… -