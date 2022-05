Russi nei talk show, colpo da ko di Minoli a Giletti (Di mercoledì 18 maggio 2022) Memore di cotanta saggezza, Massimo Giletti inizia la sua «Arena» nel migliore dei modi. Con l'intervista «agguerritissima» ad un giornalista russo collegato. Dopo le accuse di eccessivo puntinismo rivolte a La7 tutta, il giornalista scalpita per dimostrare a tutti quanti l'imparzialità della sua trasmissione: «Innanzitutto chiariamo una cosa, voi giornalisti Russi avete voce solo da noi in Italia o parlate anche in altre parti del mondo?». Peccato però che la risposta del collega russo, sia inappellabile: «È proprio così, noi parliamo soltanto da voi in Italia». Un uppercut a freddo, che stenderebbe anche il Mike Tyson della tivù. Brutto colpo ma si va avanti. Giletti è troppo scafato per accusare. Stoicamente resiste e si ributta a testa bassa nel match. L'intervista al maestro di giornalismo Giovanni ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Memore di cotanta saggezza, Massimoinizia la sua «Arena» nel migliore dei modi. Con l'intervista «agguerritissima» ad un giornalista russo collegato. Dopo le accuse di eccessivo puntinismo rivolte a La7 tutta, il giornalista scalpita per dimostrare a tutti quanti l'imparzialità della sua trasmissione: «Innanzitutto chiariamo una cosa, voi giornalistiavete voce solo da noi in Italia o parlate anche in altre parti del mondo?». Peccato però che la risposta del collega russo, sia inappellabile: «È proprio così, noi parliamo soltanto da voi in Italia». Un uppercut a freddo, che stenderebbe anche il Mike Tyson della tivù. Bruttoma si va avanti.è troppo scafato per accusare. Stoicamente resiste e si ributta a testa bassa nel match. L'intervista al maestro di giornalismo Giovanni ...

