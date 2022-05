Privé stadio, l'Olimpico affittato da Zaccagni e Nasti per svelare il sesso del bebé in arrivo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Affittare un intero stadio per scoprire il sesso del tuo o della tua erede? Se sei un calciatore si può fare anche questo. La prova è Mattia Zaccagni, attaccante della Lazio, che stasera ha affittato ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 18 maggio 2022) Affittare un interoper scoprire ildel tuo o della tua erede? Se sei un calciatore si può fare anche questo. La prova è Mattia, attaccante della Lazio, che stasera ha...

sportli26181512 : Privé Olimpico, Zaccagni e Nasti affittano lo stadio per svelare il sesso del figlio in arrivo: Privé Olimpico, Zac… - Gazzetta_it : Privé Olimpico, Zaccagni e Nasti affittano lo stadio per svelare il sesso del figlio in arrivo -