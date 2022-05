Pensioni INPS, in arrivo bonus e quattordicesima: i dettagli (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pensione più corposa per alcuni pensionati da parte dell’INPS. In arrivo bonus e quattordicesima mensilità In arrivo Pensioni più ricche per alcune categorie di pensionati. Si tratta della mensilità di luglio che sarà più favorevole del solito rispetto all’assegno ordinario di pensione. Non si tratta, in questo caso, soltanto della quattordicesima mensilità. Quest’ultima, infatti, arriva L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di mercoledì 18 maggio 2022) Pensione più corposa per alcuni pensionati da parte dell’. Inmensilità Inpiù ricche per alcune categorie di pensionati. Si tratta della mensilità di luglio che sarà più favorevole del solito rispetto all’assegno ordinario di pensione. Non si tratta, in questo caso, soltanto dellamensilità. Quest’ultima, infatti, arriva L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

AdiraiIt : #Economia #NewsPensioni #Banca Pagamento pensioni giugno 2022, non sono in anticipo a giugno 2022, l’INPS lo… - TuttoQuaNews : RT @antonellatorto9: #pensione #anticipata #INPS: ecco tutti i modi per smettere di lavorare a 50 anni! Leggi l'articolo per vedere cosa ca… - TuttoQuaNews : RT @antonellatorto9: Ultimissime #INPS in #pensione #anticipata a #57anni grazie a #quota41! Ecco come funziona e quando scade! Leggi l'art… - TuttoQuaNews : RT @antonellatorto9: In #pensione a 63 anni anziché 67 è possibile da subito. Arriva l’ok di #Draghi sì per i #disoccupati #commercianti #i… - antonellatorto9 : In #pensione a 63 anni anziché 67 è possibile da subito. Arriva l’ok di #Draghi sì per i #disoccupati #commercianti… -