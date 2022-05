Parma: in scena il grande tennis (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dal 12 al 19 giugno presso il tennis Club President si svolgerà l’Emilia-Romagna tennis Cup, torneo ATP Challenger 125 sulla terra rossa emiliana Leggi su federtennis (Di mercoledì 18 maggio 2022) Dal 12 al 19 giugno presso ilClub President si svolgerà l’Emilia-RomagnaCup, torneo ATP Challenger 125 sulla terra rossa emiliana

Advertising

rep_parma : Elezioni, Tassi Carboni esce di scena. Strappo con Effetto Parma: 'La lealtà non ripaga' [aggiornamento delle 06:35] - rep_parma : Elezioni, Tassi Carboni esce di scena. Strappo con Effetto Parma: 'La lealtà non ripaga' [aggiornamento delle 21:55] - InArtAgency : Dopo il debutto al Regio di Parma, ‘Ascesa e caduta della città di #Mahagonny’, l'opera musicale teatrale in 3 atti… - DamirioNuzi : @OperaClick La stessa mentecatta che ha “messo in scena” la Carmen a Parma questo inverno, il pubblico dei teatri d… - rep_parma : Scena da film lungo lo Stradone: auto si ribalta, nessun ferito grave - foto [aggiornamento delle 06:58] -