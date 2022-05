Orrore all' agriturismo | il barboncino Mojto azzannato tra i tavoli e ucciso da due pitbull I proprietari denunciano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) FERMO - Una piacevole cena inche si trasforma in incubo e costa la vita ad un povero, dilaniato da due. L'episodio la scorsa settimana in un ristorante di Fermo sulla ...

... davanti a questa grande scritta 'Indifferenza' che io ho voluto fosse messa'ingresso del ... fra cui i tanti che non sono mai tornati dal viaggio verso l'", ha proseguito ai microfoni de La ...Dopo alcuni giorni, i padroni di Mojito hanno deciso di chiedere giustizia per la perdita dell'amato Mojito e si sono affidati'avvocato Andrea Agostini. 'Un animale di compagnia - commenta il ... Orrore all'agriturismo: il barboncino Mojito azzannato tra i tavoli e ucciso da due pitbull. I proprietari den «Piuttosto che tornare al lavoro mi ammazzo», queste le parole dette più volte da Marina Bodrick, la 31enne vicentina di Dueville che ha deciso di togliersi la vita. La ...FERMO – Una piacevole cena in agriturismo che si trasforma in incubo e costa la vita ad un povero barboncino, dilaniato da due pitbull. L’episodio la scorsa settimana in ...