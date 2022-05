Meteo: le previsioni in Campania per mercoledì 18 maggio (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo in Campania per mercoledì 18 maggio: Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3674m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta Meteo presente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3425m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEcco leinper18: Avellino – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, ma nella notte sono previste precipitazioni. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 27°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3674m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio moderati e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allertapresente. Benevento – Bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 29°C, la minima di 14°C, lo zero termico si attesterà a 3425m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nord-Nordest, al pomeriggio tesi e proverranno da ...

