La Juventus è sempre più vicina a Di Maria, cosa manca per l’accordo (Di mercoledì 18 maggio 2022) Angel Di Maria è sempre più vicino a diventare un calciatore della Juventus. Le ultime sul colpo dei bianconeri Angel Di Maria è uno dei principali obiettivi della Juve per il mercato estivo. L’argentino non rinnoverà con il PSG ed è pronto a firmare a costo zero per un nuovo club europeo, prima di tornare in Argentina a chiudere la sua carriera. El Fideo, riferisce la Gazzetta dello Sport, avrebbe già dato il suo assenso al passaggio in bianconero, ma resta l’ostacolo ingaggio: 7,5 milioni massimo l’offerta, contro i 9 milioni di richiesta. Si tratta a oltranza, ma tutto fa pensare che si possa giungere alla fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 18 maggio 2022) Angel Dipiù vicino a diventare un calciatore della. Le ultime sul colpo dei bianconeri Angel Diè uno dei principali obiettivi della Juve per il mercato estivo. L’argentino non rinnoverà con il PSG ed è pronto a firmare a costo zero per un nuovo club europeo, prima di tornare in Argentina a chiudere la sua carriera. El Fideo, riferisce la Gazzetta dello Sport, avrebbe già dato il suo assenso al passaggio in bianconero, ma resta l’ostacolo ingaggio: 7,5 milioni massimo l’offerta, contro i 9 milioni di richiesta. Si tratta a oltranza, ma tutto fa pensare che si possa giungere alla fumata bianca. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

romeoagresti : #DiMaria si avvicina sempre di più alla #Juventus // Di Maria is getting closer to Juventus ????? @GoalItalia @goal - MarcelloChirico : #Perisic ???? ?? #Juventus ???? Sempre più vicini... - forumJuventus : (GDS) 'La Juventus si rifà le ali: con Di Maria e Perisic c'è accordo sul contratto, Bernardeschi sempre più vicino… - Aurix957 : Allegri vuole giocatori esperti... Con lui si torna sempre indietro...se li prendiamo e fallisce saltano almeno 2 t… - Pasqual15895724 : RT @PaPaganini: Buongiorno. Dunque la #Juventus molla #Dybala ma pensa sempre ai parametri zero con ingaggi alti. Obiettivi: per la difesa… -