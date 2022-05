Il Poeta della settimana | Lorenzo Insigne

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Il protagonistanostra rubrica “Il” dopo la trentasettesima giornata di Serie A è il capitano del Napoli. L’ala azzurra domenica ha giocato la sua ultima partita al Maradona e ha salutato tutti con un gol su rigore nel match finito 3-0 per i partenopei contro il Genoa. L’episodio del penalty di“il Magnifico” è stato molto curioso. Hernani colpisce il pallone con il braccio dopo il colpo di testa di Di: è rigore. Sul dischetto si presenta proprio il capitano azzurro, che ci teneva a lasciare Napoli con un gol. La palla però finisce sul palo e sulla ribattuta Disegna.è disperato, ma il destino gli dà un’altra chance. Fabbri, con l’aiuto del ...

Advertising

MaxCarbonaro : RT @cagliariturismo: ?? Il Palazzo della #Rinascente fu costruito tra il 1925 e il 1930 e fu inaugurato il 22 marzo del 1931. Il suo nome fu… - rafajt1 : RT @SylviaGrossi: @JosepEudald Clifford Curzon Il grande e generoso timido. Il poeta sublime del pianoforte brittanico (e della vita) dell… - MarDeiSargassi : #Appuntamenti - 'Veduta Leopardi' giunge alla sua nona edizione: una rete di persone che, nel nome del poeta e dell… - HgSilvia : RT @SylviaGrossi: @JosepEudald Clifford Curzon Il grande e generoso timido. Il poeta sublime del pianoforte brittanico (e della vita) dell… - EnneLuisa : RT @Raffa_Pi: ??#GiustiziaperMarioPaciolla ?? Imbrogliare le #carte, far perdere la #partita. È il compito del #poeta? Lo scopo della #vita?… -

... ci saranno lezioni, confronto e laboratori di lettura, verranno affrontati i maggiori esponentipoesia italiana e si parlerà di tutto ciò che concerne la poesia insieme alDavide Rondoni ...Accanto alla copertina del libro, una foto di Gabriele Galloni per gentile concessionesignora Irma Bacci, madre del. ...L'edizione 2022 de Premio PoetaMi regala agli appassionati di poesia un "Atelier" di due giorni, il 28 e 29 maggio ...L’iniziativa prenderà il via alle 21 nell’aula magna dell’ateneo che ha la sua sede in piazza fratelli Rosselli. Saranno letti 35 componimenti, il primo a farlo sarà il rettore Tomaso Montanari. Tutti ...