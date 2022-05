Finlandia e Svezia nella Nato | per 1 italiano su 4 “gesto provocatorio”

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 18 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A causa della paura di un allargamento del conflitto russo-ucraino e di un'invasione della Russia i altri territori confinanti,hanno ufficialmente presentato richiesta di adesione alla. Per la metà della popolazione italiana (il 51,1%), questa decisione rappresenta una libera scelta dei singoli Paesi. Non manca, però, il timore che l'ingresso dirappresenti une pericoloso in questo momento storico (24,7%), oppure una strategia degli USA per allargare i confini(24,2%). Due aspetti, questi ultimi, che preoccupano in prevalenza gli elettori di Lega e Fratelli d'Italia. Nel complesso, nonostante le paure e i timori delle conseguenze, la maggioranza degli italiani si ...