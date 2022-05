Conte alza il tiro ma non strappa e insiste sul voto per le armi (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - Avremo potuto evitare di fare la battaglia su Petrocelli, lo abbiamo fatto anche per spirito di maggioranza chiedendo garanzie ma è arrivato l'ennesimo segnale che vogliono farci fuori: il presidente M5s Conte ha ripercorso così con i suoi la partita sulla Commissione Esteri di palazzo Madama, avallando la tesi che - come testimoniato dall'elezione di Stefania Craxi - è in corso un tentativo di formare una nuova maggioranza con l'esclusione proprio dei pentastellati. L'ex premier alza il tiro ma, secondo quanto si apprende, non ha intenzione di strappare. Non per una poltrona, perché sarebbe un segnale non compreso dai cittadini, è il ragionamento. Una delle idee che si sta valutando è quella di chiedere una 'verifica', una riunione di maggioranza per capire se è possibile andare avanti. "Draghi era stato ... Leggi su agi (Di mercoledì 18 maggio 2022) AGI - Avremo potuto evitare di fare la battaglia su Petrocelli, lo abbiamo fatto anche per spirito di maggioranza chiedendo garanzie ma è arrivato l'ennesimo segnale che vogliono farci fuori: il presidente M5sha ripercorso così con i suoi la partita sulla Commissione Esteri di palazzo Madama, avallando la tesi che - come testimoniato dall'elezione di Stefania Craxi - è in corso un tentativo di formare una nuova maggioranza con l'esclusione proprio dei pentastellati. L'ex premierilma, secondo quanto si apprende, non ha intenzione dire. Non per una poltrona, perché sarebbe un segnale non compreso dai cittadini, è il ragionamento. Una delle idee che si sta valutando è quella di chiedere una 'verifica', una riunione di maggioranza per capire se è possibile andare avanti. "Draghi era stato ...

