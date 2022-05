Cannes 2022, tocca a “Esterno Notte”: Bellocchio e il cast sul red carpet (Di mercoledì 18 maggio 2022) Esterno Notte di Marco Bellocchio è tra i titoli protagonisti della seconda giornata del Festival di Cannes 2022. Il progetto audiovisivo del maestro nostrano è stato presentato oggi nella kermesse francese, in contemporanea con l’uscita nelle sale nostrane. Film o serie televisiva? Ricondurre Esterno Notte a un formato specifico non potrebbe fare altro che ridurre la portata della nuova opera di Marco Bellocchio. Perché, lo chiariamo fin da subito, si tratta di un ritorno in grande stile, come solo i grandi sanno fare. A vent’anni di distanza da Buongiorno, Notte, il maestro della settima arte è tornato ad affrontare nuovamente la figura di Aldo Moro. In questo lasso temporale, la necessità di uno sguardo nuovo si è espressa ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 18 maggio 2022)di Marcoè tra i titoli protagonisti della seconda giornata del Festival di. Il progetto audiovisivo del maestro nostrano è stato presentato oggi nella kermesse francese, in contemporanea con l’uscita nelle sale nostrane. Film o serie televisiva? Ricondurrea un formato specifico non potrebbe fare altro che ridurre la portata della nuova opera di Marco. Perché, lo chiariamo fin da subito, si tratta di un ritorno in grande stile, come solo i grandi sanno fare. A vent’anni di distanza da Buongiorno,, il maestro della settima arte è tornato ad affrontare nuovamente la figura di Aldo Moro. In questo lasso temporale, la necessità di uno sguardo nuovo si è espressa ...

