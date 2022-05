Biglietti contraffatti per Sassuolo-Milan | il club neroverde presenta denuncia

Advertising

NandoPiscopo1 : RT @cmdotcom: Biglietti contraffatti per #SassuoloMilan : il club neroverde presenta denuncia - GiovanniZannier : @Guaglia6 Carnevali 'questi biglietti son fatti male, se li avessi contraffatti io ci volevano i Ris di Parma per scoprirlo' - AndreaSeripa : RT @cmdotcom: Biglietti contraffatti per #SassuoloMilan : il club neroverde presenta denuncia - nerazzurrafc : RT @cmdotcom: Biglietti contraffatti per #SassuoloMilan : il club neroverde presenta denuncia - cmdotcom : Biglietti contraffatti per #SassuoloMilan : il club neroverde presenta denuncia -

US Sassuolo Calcio

Izzo ha ricordato che piazza Garibaldi è uno dei principalida visita della città ma l'...al calar del sole compaiono i mercatini della spazzatura dove vengono venduti oggettie ...Le indagini non si fermano, perché l'obiettivo è capire da dove arrivino queida 50 euro. Cinque le banconote trovate in possesso dei due giovani e sequestrate. Simone Maccani, ... SASSUOLO-MILAN: comunicazione sulla vendita di biglietti contraffatti | US Sassuolo Calcio Si comunica che in data odierna la società ha provveduto ad esporre formale denuncia in relazione alla messa in commercio di biglietti contraffatti da parte di soggetti, al momento, non ...... del fatto che la richiesta di biglietti per le finali potrebbe far sì che biglietti contraffatti entrino nel mercato secondario, come è accaduto in occasione di precedenti finali. Si ...