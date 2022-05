Amici 21, la romantica reunion di Sissi e Dario (Di mercoledì 18 maggio 2022) Anche lontano dalle telecamere prosegue la storia d’amore nata nella casetta di Amici 21 tra Sissi (il cui vero nome è Silvia) Cesana e Dario Schirone, rispettivamente cantante e ballerino di questa edizione del talent di Maria De Filippi. Dario è stato eliminato in semifinale, dunque ha lasciato la scuola qualche giorno prima della fidanzata, che ha avuto accesso alla finalissima. Ma ora i due si sono riabbracciati e non vogliono più staccarsi: su Instagram, infatti, hanno pubblicato alcune foto teneramente abbracciati, con Dario che bacia Sissi e lei che sotto la foto scrive scherzosamente “Pure qua ti devo trovare!”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Amici 21, ex professore stronca Sissi e Luigi: “Ma quale eccellenza!” Tra le ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 18 maggio 2022) Anche lontano dalle telecamere prosegue la storia d’amore nata nella casetta di21 tra(il cui vero nome è Silvia) Cesana eSchirone, rispettivamente cantante e ballerino di questa edizione del talent di Maria De Filippi.è stato eliminato in semifinale, dunque ha lasciato la scuola qualche giorno prima della fidanzata, che ha avuto accesso alla finalissima. Ma ora i due si sono riabbracciati e non vogliono più staccarsi: su Instagram, infatti, hanno pubblicato alcune foto teneramente abbracciati, conche baciae lei che sotto la foto scrive scherzosamente “Pure qua ti devo trovare!”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…21, ex professore stroncae Luigi: “Ma quale eccellenza!” Tra le ...

