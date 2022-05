Allarme paypal | così stanno sparendo soldi sui conti

Leggi su consumatore

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Tantissimi clienti diricevendo una mail in cui si chiede se hanno autorizzato una transazione. E’ una truffa Non passa giorno in cui gli italiani non siano bersagliati da truffe da parte di malintenzionati che, con piccoli trucchi legati spesso alla tecnologia, cercano in tutti i modi di sottrarre dei. La maggior L'articolo proviene da Consumatore.com.