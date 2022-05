Ultime Notizie – Putin: “Alcuni paesi Ue non possono rinunciare a petrolio Russia” (Di martedì 17 maggio 2022) “Alcuni paesi europei non possono rinunciare al petrolio della Russia”. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin nel corso di un incontro con le industrie petrolifere, sottolineando che l’aumento dei prezzi dell’energia l’Occidente “cerca di scaricarla su di noi, ci cita per nome, cercando di nascondere i propri errori sistemici”. “I paesi europei continuano a introdurre nuove sanzioni sui mercati del petrolio e del gas. Tutto questo sta portando all’inflazione, ma invece di ammettere i propri errori, stanno cercando qualcuno da incolpare”, ha detto Putin, secondo il quale le decisioni adottate dall’Unione europea “e le dichiarazioni su una piena rinuncia alle fonti energetiche russe hanno già causato un aumento dei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) “europei nonaldella”. Lo ha detto il presidente Vladimirnel corso di un incontro con le industrie petrolifere, sottolineando che l’aumento dei prezzi dell’energia l’Occidente “cerca di scaricarla su di noi, ci cita per nome, cercando di nascondere i propri errori sistemici”. “Ieuropei continuano a introdurre nuove sanzioni sui mercati dele del gas. Tutto questo sta portando all’inflazione, ma invece di ammettere i propri errori, stanno cercando qualcuno da incolpare”, ha detto, secondo il quale le decisioni adottate dall’Unione europea “e le dichiarazioni su una piena rinuncia alle fonti energetiche russe hanno già causato un aumento dei ...

