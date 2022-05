Ultime Notizie – Giro d’Italia 2022, Girmay in ospedale: tappo dello spumante gli finisce in un occhio (Di martedì 17 maggio 2022) Biniam Girmay vince la maglia rosa della sfortuna. Il corridore eritreo, durante la cerimonia di premiazione dopo la vittoria nella decima tappa del Giro d’Italia 2022, si è fatto male con il tappo dello spumante che ha colpito con forza il suo occhio sinistro. Appena sceso dal podio è andato dal suo staff dicendo di non vedere quasi niente e per questo è stato trasportato all’ospedale Carlo Urbani di Jesi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione Leggi su informazioneriservata.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Biniamvince la maglia rosa della sfortuna. Il corridore eritreo, durante la cerimonia di premiazione dopo la vittoria nella decima tappa del, si è fatto male con ilche ha colpito con forza il suosinistro. Appena sceso dal podio è andato dal suo staff dicendo di non vedere quasi niente e per questo è stato trasportato all’Carlo Urbani di Jesi. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

