Tananai annuncia un nuovo tour nei club nel 2023 (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo il sold out del tour indoor, Tananai annuncia le date di una nuova serie di concerti nei club nel 2023 In occasione del tour sold out di Tananai, si annunciano le date della tournée nei club a maggio 2023. Sull’onda del successo del tour attualmente in corso che ha registrato il sold out in tutte le date, prodotto da Friends and Partners, Tananai annuncia che tornerà a suonare live anche il prossimo anno con cinque appuntamenti nei club italiani più importanti, a partire da venerdì 5 maggio 2023 a Napoli, alla Casa della Musica, sabato 6 maggio 2023 a Roma, all’Atlantico Live, proseguendo ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 17 maggio 2022) Dopo il sold out delindoor,le date di una nuova serie di concerti neinelIn occasione delsold out di, sino le date dellanée neia maggio. Sull’onda del successo delattualmente in corso che ha registrato il sold out in tutte le date, prodotto da Friends and Partners,che tornerà a suonare live anche il prossimo anno con cinque appuntamenti neiitaliani più importanti, a partire da venerdì 5 maggioa Napoli, alla Casa della Musica, sabato 6 maggioa Roma, all’Atlantico Live, proseguendo ...

Advertising

FQMagazineit : Tananai a FqMagazine: “Non sono solo il ‘personaggio’ social, ora mi applaudono ai concerti”. E Fedez annuncia un d… - cmdotcom : #Fedez fa pace con #Rovazzi e annuncia una nuova canzone con l'interista #Tananai dopo: 'Come la curva del #Napoli'… - daisionable_ : Ragaaa ma Tananai che già annuncia un altro tour e io non sono nemmeno pronta psicologicamente per questo AAAA - sportli26181512 : Fedez annuncia una nuova canzone con l'interista Tananai dopo: 'Come la curva del Napoli': Ultimo in classifica al… - Chiam29 : tananai annuncia un altro tour e chi sono io per non andarci -