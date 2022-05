Star Wars: Kathleen Kennedy aggiorna i fan sui film di Kevin Feige e Rian Johnson (Di martedì 17 maggio 2022) La produttrice Kathleen Kennedy ha aggiornato i fan sulla situazione dei film di Star Wars sviluppati da Kevin Feige e Rian Johnson. La saga di Star Wars si espanderà con nuove serie televisive e film, ma i progetti ideati da Kevin Feige e Rian Johnson sembra potrebbero non essere realizzati. L'indiscrezione emerge da un articolo pubblicato dal magazine Vanity Fair in cui si parla del futuro dell'universo realizzato dalla Lucasfilm. Kathleen Kennedy, parlando del film di Star Wars sviluppato da ... Leggi su movieplayer (Di martedì 17 maggio 2022) La produttricehato i fan sulla situazione deidisviluppati da. La saga disi espanderà con nuove serie televisive e, ma i progetti ideati dasembra potrebbero non essere realizzati. L'indiscrezione emerge da un articolo pubblicato dal magazine Vanity Fair in cui si parla del futuro dell'universo realizzato dalla Lucas, parlando deldisviluppato da ...

Advertising

GabriDD : #DarthVader sarà in formissima nella serie su Obi-Wan Kenobi - - comingsoonit : Grandi novità da una galassia lontana lontana: il regista di Spider-Man: No Way Home #JonWatts sta lavorando a una… - 3cinematographe : #JonWatts, regista della trilogia di #Spider-Man con #TomHolland, è al lavoro sulla nuova serie del franchise… - adrifmfs : ma lo sapete che io per un esame ho dovuto guardare il primo capitolo di star wars e ci ho capito poco… - CineGiornale1 : Star Wars: svelate importanti novità su The Mandalorian, Ahsoka e una nuova serie in arrivo!… -