(Di martedì 17 maggio 2022) Le parole di Giacomoa margine del convegno “Un anno di Generazione S” sulla sfida con il, assicurando che daranno il 100% Intervenuto alla presentazione del convegno Un anno di Generazione S. Giacomoha parlato anche dell’ultimocontro il. Di seguito le sue parole. «? Io credo che non ci sia niente di diverso da fare da sempre: fare le cose con. Credo che la serenità di affrontare le cose pensando a noi ci abbia portato a fare quello che abbiamo fatto quest’anno. Io penso che non ci debba essere niente di diverso rispetto a quello fatto oggi». UN ANNO DI GENERAZIONE S – «È stato tutto veloce, l’Europeo è un bellissimo ricordo che porterò sempre con me. Io ...

Advertising

Gazzetta_it : Berardi, Raspadori e Scamacca: i ragazzi d'oro tra il Milan e lo scudetto #SassuoloMilan - TuttoMercatoWeb : Sassuolo, Raspadori assicura: 'Col Milan faremo le cose con impegno e serietà' - cmdotcom : #Sassuolo, #Carnevali: 'Zero regali al #Milan, non ho sentito #Marotta. #Scamacca piace all'#Inter, ma ha più merca… - CalcioOggi : Sassuolo, Raspadori assicura: 'Col Milan faremo le cose con impegno e serietà' - TUTTO mercato WEB - Fprime86 : RT @TuttoMercatoWeb: Sassuolo, Raspadori assicura: 'Col Milan faremo le cose con impegno e serietà' -

Calcio News 24

...BELLO Juan Guillermo (Juventus) OTTAVA SANZIONE TORREIRA DI PASCUA Lucas Sebastian (Fiorentina) SETTIMA SANZIONE BENNACER Ismael (Milan) PEREYRA Roberto Maximil (Udinese)Giacomo () ...... " È vero che amava il Milan ma era pur sempre il presidente del: anche lui in passato ha ... Poi si parla della possibilità chevada alla Juve: " Ha enormi qualità, ma è giovane e ... Raspadori: «Sassuolo-Milan Giocheremo con impegno e serietà» Reggio Emilia, 17 mag. -"Io credo che non ci sia niente di diverso da fare. Come sempre faremo le cose con impegno e serietà". Così l'attaccante del Sassuolo Gi ...Penso che non ci debba essere niente di diverso rispetto a quello fatto oggi» CON IMPEGNO – Giacomo Raspadori al Mapei Stadium nel corso di un convegno ha promesso serietà per l’ultima partita di camp ...