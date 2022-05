Nuovo attacco hacker del gruppo filorusso Killnet all'Italia: colpito sito della Polizia (Di martedì 17 maggio 2022) Il sito della Polizia di Stato Italiana ha subito un attacco hacker da parte del collettivo filorusso Killnet. L'azione è iniziata la scorsa notte ed è stata fronteggiata dai tecnici e dagli specialisti del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipc) della Polizia postale che stanno progressivamente ripristinando le piene funzionalità del sito. Gli hacker sono gli stessi che negli scorsi giorni hanno colpito alcuni siti istituzionali tra i quali quelli del Senato e del ministero della Difesa e che hanno provato a bloccare l'Eurovision. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 17 maggio 2022) Ildi Statona ha subito unda parte del collettivo. L'azione è iniziata la scorsa notte ed è stata fronteggiata dai tecnici e dagli specialisti del Centro nazionale anticrimine informatico per la protezione delle infrastrutture critiche (Cnaipc)postale che stanno progressivamente ripristinando le piene funzionalità del. Glisono gli stessi che negli scorsi giorni hannoalcuni siti istituzionali tra i quali quelli del Senato e del ministeroDifesa e che hanno provato a bloccare l'Eurovision. (GUERRA IN UCRAINA. LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - ...

Advertising

SkyTG24 : Nuovo attacco hacker del gruppo filorusso Killnet all'Italia: colpito sito della Polizia - TragniG : RT @rocifa1163: Chi critica il nuovo corso del Pd dall'interno e dall'esterno colpisce tutto il Pd. Ogni attacco va stigmatizzato e rimanda… - FrenckCoppola : @armandorosolino In linea di massima: #LUNA si divide nel nuovo token LUNA ed in #LUNC (Luna Classic, ovvero quell… - magostinelli7 : #Lazio che deve essere salvata di nuovo da #MilinkovicSavic,squadra lunga e scandalosa in difesa, attacco così impo… - VincenzAbba : RT @rocifa1163: Chi critica il nuovo corso del Pd dall'interno e dall'esterno colpisce tutto il Pd. Ogni attacco va stigmatizzato e rimanda… -