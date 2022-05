Luigi Strangis svela come spenderà i 150mila euro e parla del supporto ricevuto da Madame e se andrà a Sanremo (Di martedì 17 maggio 2022) Luigi Strangis ha vinto Amici 21. Intervistato dal Corriere della Sera, il giovane cantante calabrese ha svelato come sta vivendo le prime emozioni a caldo: “Ho fatto una crescita personale e anche musicale, ho conosciuto persone stupende e mi sento molto più responsabile”. Luigi Strangis parla dei suoi cantanti preferiti Luigi ha raccontato anche chi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 17 maggio 2022)ha vinto Amici 21. Intervistato dal Corriere della Sera, il giovane cantante calabrese hatosta vivendo le prime emozioni a caldo: “Ho fatto una crescita personale e anche musicale, ho conosciuto persone stupende e mi sento molto più responsabile”.dei suoi cantanti preferitiha raccontato anche chi... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

