La regina Maxima d'Olanda il 17 maggio compie 51 anni ma non ha desiderio di celebrare il compleanno per via di un grave lutto (Di martedì 17 maggio 2022) Sempre solare, sorridente, positiva: la regina Maxima è famosa per il suo eterno ottimismo. Questa volta, però, anche per lei è arrivato il momento del dolore. Un dolore causato da un grave lutto, che ha reso davvero triste il giorno del suo 51esimo compleanno… (foto: Getty) Oggi, 17 maggio, la regina Maxima d'Olanda compie 51 anni. Per l'occasione la Casa Reale danese ha pubblicato una nuova foto della sovrana sui canali social ufficiali. Un ritratto che risale al 2020, accompagnato da un messaggio di auguri. Un messaggio, per la verità, sottotono. Ma c'è un motivo. Proprio in questi giorni Maxima e il marito stanno affrontando un pesante lutto.

