Juve | il coraggio di scartare Dybala

Alla festa dello Stadium hanno partecipato proprio tutti, non soltanto gli juventini, che dopo diciassette minuti hanno salutato Giorgio Chiellini e dopo settantotto Paulo Dybala , ma anche i laziali, ...saldamente avanti quindi alla pausa lunga, con gli avversari invece costretti a cambiare ... Il 2 - 1 ridà morale eagli ospiti, che nel frattempo si giocano la carta Pedro, dentro per un ...Alla festa dello Stadium hanno partecipato proprio tutti, non soltanto gli juventini, che dopo diciassette minuti hanno salutato Giorgio Chiellini e dopo settantotto Paulo Dybala, ma anche i laziali, ...I bianconeri hanno illustrato il loro progetto all’entourage del centrocampista, che ha deciso di prendere tempo: vuole valutare bene ogni offerta, compresa quella del Psg. Che avrebbe meno appeal sen ...