Incendio a Monterotondo alla Setra Vernici Srl (Di martedì 17 maggio 2022) Oggi a Monterotondo dalle ore 11, come riportato dal sito del Comune, è scoppiato un Incendio di vaste proporzioni all’interno di una fabbrica di Vernici di oltre 2mila metri quadrati. La fabbrica in questione è della società Setra Vernici Srl e si trova in via Leonardo Da Vinci, all’altezza dell’incrocio con via Panotti, in una zona industriale; pertanto, in via precauzionale tutte le fabbriche della zona sono state fatte evacuare. Una persona è rimasta leggermente ferita a una mano e il titolare della ditta lievemente intossicato. Dopo l’allarme sul posto si sono prontamente recate quattro squadre di vigili del fuoco di Roma, insieme a 4 autobotti, la kilolitrica, Crrc ed il carro autoprotettori. Sono ben 12 i mezzi intervenuti dei vigili del fuoco del comando provinciale, coordinati ... Leggi su romadailynews (Di martedì 17 maggio 2022) Oggi adalle ore 11, come riportato dal sito del Comune, è scoppiato undi vaste proporzioni all’interno di una fabbrica didi oltre 2mila metri quadrati. La fabbrica in questione è della societàSrl e si trova in via Leonardo Da Vinci, all’altezza dell’incrocio con via Panotti, in una zona industriale; pertanto, in via precauzionale tutte le fabbriche della zona sono state fatte evacuare. Una persona è rimasta leggermente ferita a una mano e il titolare della ditta lievemente intossicato. Dopo l’rme sul posto si sono prontamente recate quattro squadre di vigili del fuoco di Roma, insieme a 4 autobotti, la kilolitrica, Crrc ed il carro autoprotettori. Sono ben 12 i mezzi intervenuti dei vigili del fuoco del comando provinciale, coordinati ...

Advertising

vigilidelfuoco : #incendio azienda di vernici Monterotondo (RM): fiamme spente dai #vigilidelfuoco, collassata parte della struttura… - Emergenza24 : RT @RDAlessio: RT @ARPALazio: Incendio a @Monterotondo_Rm del #16Maggio: fiamme spente in serata da @vigilidelfuoco, nostri tecnici hanno i… - CorriereCitta : Incendio a Monterotondo, oggi i primi rilevamenti dell’Arpa, il Sindaco: «Lavare bene frutta e verdura» - Mafara72 : RT @ARPALazio: Incendio a @Monterotondo_Rm del #16Maggio: fiamme spente in serata da @vigilidelfuoco, nostri tecnici hanno installato dalle… - RDAlessio : RT @ARPALazio: Incendio a @Monterotondo_Rm del #16Maggio: fiamme spente in serata da @vigilidelfuoco, nostri tecnic… -