Giornata internazionale contro omofobia bifobia transfobia: campagna RE.A.DY (Di martedì 17 maggio 2022) Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. La campagna RE.A.DY: “Blocca l’odio, condividi il rispetto” Il 17 maggio ricorre la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia riconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite e si celebra dal 2004. E’ la data in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la World Health Organization, nel 1990, ha cancellato l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, riconoscendola come una variante naturale del comportamento sessuale umano. Ogni anno RE.A.DY (la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e ... Leggi su zon (Di martedì 17 maggio 2022)l’, lae la. LaRE.A.DY: “Blocca l’odio, condividi il rispetto” Il 17 maggio ricorre lal’, lae lariconosciuta dall’Unione europea e dalle Nazioni Unite e si celebra dal 2004. E’ la data in cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la World Health Organization, nel 1990, ha cancellato l’omosessualità dalla lista delle malattie mentali, riconoscendola come una variante naturale del comportamento sessuale umano. Ogni anno RE.A.DY (la Rete italiana delle Regioni, Province Autonome ed Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e ...

amnestyitalia : #17maggio Oggi è la Giornata internazionale contro l’omofobia, la bifobia e la transfobia. Diciamo NO a ogni form… - elenabonetti : In questa Giornata internazionale delle famiglie l’Italia ha la sua prima riforma delle politiche familiari. La fam… - elio_vito : 17maggio 2022 Giornata internazionale contro l'omotransbifobia?? Ma in Italia non è celebrata, non c'è una legge con… - hugscarmen : RT @radio_zek: E sono 32 anni. Il #17maggio 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità elimina definitivamente l'omosessualità dalla lis… - chiccazero8 : RT @radio_zek: E sono 32 anni. Il #17maggio 1990 l'Organizzazione Mondiale della Sanità elimina definitivamente l'omosessualità dalla lis… -