Fa pagare 2 euro un caffè decaffeinato, il cliente chiama la polizia: multa di mille euro - VIDEO (Di martedì 17 maggio 2022) multa da mille euro per la caffetteria Ditta Artigianale di Firenze , per non aver esposto al bancone il prezzo di una tazzina di caffè . Il fatto è avvenuto in seguito alla contestazione di un cliente... Leggi su feedpress.me (Di martedì 17 maggio 2022)daper la caffetteria Ditta Artigianale di Firenze , per non aver esposto al bancone il prezzo di una tazzina di. Il fatto è avvenuto in seguito alla contestazione di un...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ue: c'è la strada per pagare il gas russo in euro o dollari senza violare le sanzioni. Il ministro degli esteri uc… - matteosalvinimi : Parole che nascono dopo la sentenza senza condanna emessa pochi giorni fa, e in più la famiglia sarà costretta a pa… - FrancescoAldri2 : RT @davcarretta: Sul pagamento del gas russo, le nuove linee della Commissione non dicono che è possibile pagare in rubli. Al contrario: è… - MarzioMalizia : RT @davcarretta: Sul pagamento del gas russo, le nuove linee della Commissione non dicono che è possibile pagare in rubli. Al contrario: è… - Nonnadinano : RT @davcarretta: Sul pagamento del gas russo, le nuove linee della Commissione non dicono che è possibile pagare in rubli. Al contrario: è… -