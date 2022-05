Eurovision 2022, Oleg dopo la vittoria pronto alla guerra: l’addio del frontman della Kalush Orchestra (Di martedì 17 maggio 2022) Uno dei membri della Kalush Orchestra che ha vinto l’Eurovision 2022 è pronto a tornare in Ucraina per unirsi all’esercito del suo paese che sta combattendo da febbraio contro le forze russe. La band ha ricevuto un permesso speciale dal governo ucraino per poter andare a Torino e partecipare alla competizione musicale che sono riusciti a vincere. Hanno ricevuto fin dal primo giorno un’ondata di sostegno incredibile da tutta Europa che li ha portati al trionfo. Il giorno dopo la finale, il leader del gruppo è tornato a casa per unirsi ai combattenti ucraini. fonte foto: AnsaLa vittoria dell’Ucraina all’Eurovision 2022 era “chiamata” già da diversi mesi. È da tempo che la ... Leggi su chenews (Di martedì 17 maggio 2022) Uno dei membriche ha vinto l’a tornare in Ucraina per unirsi all’esercito del suo paese che sta combattendo da febbraio contro le forze russe. La band ha ricevuto un permesso speciale dal governo ucraino per poter andare a Torino e parteciparecompetizione musicale che sono riusciti a vincere. Hanno ricevuto fin dal primo giorno un’ondata di sostegno incredibile da tutta Europa che li ha portati al trionfo. Il giornola finale, il leader del gruppo è tornato a casa per unirsi ai combattenti ucraini. fonte foto: AnsaLadell’Ucraina all’era “chiamata” già da diversi mesi. È da tempo che la ...

