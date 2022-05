“Erano proprio brutte”: Raimondo Todaro demolito dopo la finale, il collega affonda il colpo (Di martedì 17 maggio 2022) Finisce a processo il maestro di danza Raimondo Todaro: la finale è il pretesto perfetto per dedicargli critiche taglienti Raimondo Todaro (Youtube)Amici21 si è concluso domenica 15 maggio con la vittoria di Luigi, il cantante rock della squadra di Rudy Zerbi. I sei finalisti Erano Luigi, Michele, Alex, Sissi, Serena ed Albe e a molti di loro son stati riservati premi e occasioni importanti, segno dell’apprezzamento da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. A trionfare nella categoria danza è stato Michele, che si è portato a casa 50mila euro di premio. Anche Serena, però, ha ricevuto un’importante proposta da una scuola di danza di New York. Se Raimondo Todaro era letteralmente in brodo di giuggiole per l’occasione riservata ... Leggi su ck12 (Di martedì 17 maggio 2022) Finisce a processo il maestro di danza: laè il pretesto perfetto per dedicargli critiche taglienti(Youtube)Amici21 si è concluso domenica 15 maggio con la vittoria di Luigi, il cantante rock della squadra di Rudy Zerbi. I sei finalistiLuigi, Michele, Alex, Sissi, Serena ed Albe e a molti di loro son stati riservati premi e occasioni importanti, segno dell’apprezzamento da parte del pubblico e degli addetti ai lavori. A trionfare nella categoria danza è stato Michele, che si è portato a casa 50mila euro di premio. Anche Serena, però, ha ricevuto un’importante proposta da una scuola di danza di New York. Seera letteralmente in brodo di giuggiole per l’occasione riservata ...

