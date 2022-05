Da noi a ruota libera, Natasha Stefanenko parla della Russia: “Il mio cuore sanguina, questa guerra per me è in famiglia” (Di martedì 17 maggio 2022) Domenica 15 maggio, Natasha Stefanenko è stata ospite di Francesca Fialdini nello studio di Da noi… a ruota libera. La showgirl si è raccontata in una lunga intervista, dove ha parlato della famiglia, dell’amore con il marito Luca Sabbioni e, ovviamente, anche della sua infanzia in Russia, il suo Paese d’origine. A fine chiacchierata, la Stefanenko, con gli occhi lucidi ha voluto spiegare cosa significhi, oggi, essere una donna russa: “È una grande sofferenza. Ogni guerra è un crimine disumano e inaccettabile: la violenza non può risolvere il problema. questa guerra per me è in famiglia, mia mamma è russa, mio papà bielorusso e i miei bisnonni ucraini, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Domenica 15 maggio,è stata ospite di Francesca Fialdini nello studio di Da noi… a. La showgirl si è raccontata in una lunga intervista, dove hato, dell’amore con il marito Luca Sabbioni e, ovviamente, anchesua infanzia in, il suo Paese d’origine. A fine chiacchierata, la, con gli occhi lucidi ha voluto spiegare cosa significhi, oggi, essere una donna russa: “È una grande sofferenza. Ogniè un crimine disumano e inaccettabile: la violenza non può risolvere il problema.per me è in, mia mamma è russa, mio papà bielorusso e i miei bisnonni ucraini, ...

