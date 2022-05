Da Ispica in Ucraina aiuti umanitari

Leggi su quotidianodiragusa

(Di martedì 17 maggio 2022)– Continua l’impegno e la solidarietà da parte della sezione ispicese dell’Associazione Nazionale Carabinieri verso il popolo Ucraino dilaniato dalla Guerra.Nelle scorse settimane l’associazione aveva avviato una raccolta di prodotti di prima necessità, in particolare medicinali anche pediatrici, generi alimentari non deperibili o di lunga conservazione, abbigliamento e giochi per bambini. Materiale prezioso per chi vive nei sotterranei e, a causa dei bombardamenti russi, ha dovuto abbandonare tutto.Il materiale, sistemato in oltre 50 scatoloni, è stato consegnato, nel tardo pomeriggio di venerdì scorso, 13 Maggio, alla sezione di Catania della Protezione Civile che, all’occorrenza, ha inviato adun proprio Camion per caricare tutta la merce, già da oggi, in partenza per i luoghi del conflitto. Grande soddisfazione è stata ...