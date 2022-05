Controlli a tappeto in zona Celio e al Casilino della Polizia: in campo anche le unità cinofile antidroga (Di martedì 17 maggio 2022) Nuove operazioni ad “Alto Impatto” nella giornata di ieri nella Capitale in particolare nella zona del Celio e del Casilino. Su segnalazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e sulla base dell’Ordinanza del Questore sono iniziati i Controlli mirati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti. anche alcuni esercizi commerciali sono rimasti coinvolti in questi Controlli. A condurre le operazioni ad “Alto Impatto” gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto Casilino insieme al Reparto Prevenzione Crimine e un’unità cinofila. L’esito dei Controlli della Polizia in zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 17 maggio 2022) Nuove operazioni ad “Alto Impatto” nella giornata di ieri nella Capitale in particolare nelladele del. Su segnalazione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e sulla base dell’Ordinanza del Questore sono iniziati imirati alla prevenzione e repressione dei reati predatori, allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti.alcuni esercizi commerciali sono rimasti coinvolti in questi. A condurre le operazioni ad “Alto Impatto” gli agentidi Stato del VI Distrettoinsieme al Reparto Prevenzione Crimine e un’cinofila. L’esito deiin...

CorriereCitta : Controlli a tappeto in zona Celio e al Casilino della Polizia: in campo anche le unità cinofile antidroga - AngelaSterrant1 : @Ci1812 L'Ispettorato del lavoro dovrebbe seriamente prendere provvedimenti e cominciare a fare controlli a tappeto. - Nazione_Arezzo : Paura per l’albero crollato Ora controlli a tappeto - StefanoBisca : RT @Bmassimiliano72: Buongiorno dalla Cina... Controlli a tappeto .. Casa per casa ,famiglia per famiglia Giudicate voi,io non ne ho il c… - GallieraEttore : @confundustria Controlli fiscali a tappeto altro che sussidi -